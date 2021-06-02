عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

(للبيع)
|عيش انت واسرتك في امان وهدوء وامتلك وحدتك في كمبوند تاون جيت وسط ارقى وافضل الاماكن والخدمات كل ده بالتقسيط المريح ومن غير فوايد خالص وحدتك 150م 3غرف+2حمام+ريسبشن واسع+مطبخ و استمتع انت واسرتك بالخدمات الموفرة داخل الكمبوند مراكز طبيه وصيدليات حمامات سباحه موزعه ع كافة انحاء الكمبوند نادي صحي مشترك و في خدمات تاني كتير لمعرفة المزيد تواصل معنا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|تاون جيت, tawn gate- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095946
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