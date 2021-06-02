عيش حياة راقيه وامتلك وحدتك ع اجمل فيو

عيش انت واسرتك في امان وهدوء وامتلك وحدتك في كمبوند تاون جيت وسط ارقى وافضل الاماكن والخدمات كل ده بالتقسيط المريح ومن غير فوايد خالص وحدتك 150م 3غرف+2حمام+ريسبشن واسع+مطبخ و استمتع انت واسرتك بالخدمات الموفرة داخل الكمبوند مراكز طبيه وصيدليات حمامات سباحه موزعه ع كافة انحاء الكمبوند نادي صحي مشترك و في خدمات تاني كتير لمعرفة المزيد تواصل معنا ع01279885336 فون او واتساب