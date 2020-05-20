عيش حياة راقية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش حياة راقية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش حياة راقية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات ومولات تجارية وحمامات سباحة ونادى رياضى والجامعة الروسية بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 367,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059746
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18/5/2020
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18/5/2020
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18/5/2020
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