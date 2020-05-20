(للبيع)
|عيش حياة راقية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات ومولات تجارية وحمامات سباحة ونادى رياضى والجامعة الروسية بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة الرقى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|367,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059746
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