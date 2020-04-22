عيش حياة جديدة وامتلك شقتك فى Town Gate

(للتقسيط)
|حياة جديدة هتعيشها وهتمتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية وبview مميز ع البحيرات الصناعية قريب من حى السفارات وفندق الماسة شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|227,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058365
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