عيش حياة الرفاهية بامتلاك شاليه بارقي قري راس سدر

بمقدم 56 الف تملك شاليه بروف في راس سدر بمساحة56 و مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا. - والتقسيط المريح علي 6 سنوات بدون فوايد لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774