عيش حياة الرفاهية بامتلاك شاليه بارقي قري راس سدر

(للتقسيط)
|بمقدم 56 الف تملك شاليه بروف في راس سدر بمساحة56 و مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا. - والتقسيط المريح علي 6 سنوات بدون فوايد لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077549
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