عيش حياة الابطال وابدأ استثمارك بقلب جامد في العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة الابطال وابدا استثمار جديد بقلب جامد في smart mall في منطقة ال down town بالقرب من الحي الحكومي والدبلوماسي وعلي بعد دقائق من محور بن زايد والمحل 55م تشطيب كامل بخصم 15% وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واستثمر في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062398
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