عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش احلى جو رومانسى وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) واستمتع باجمل بحر واكوا بارك ومطاعم وكافيهات بمقدم بسيط والباقى ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وعيش احلى جو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|476,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045476
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