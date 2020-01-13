(للبيع)
|عيش جوا اللون الازرق وامتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي الالعاب الترفيهية اكوا بارك والباراشوت والبنانا بوت ومنطقة ملاعب وهتعيش وسط نماذج مصغرة من المعالم الحضارية ونهر النيل وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا حالا علي الرقم ده 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|104,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048769
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