عيش بشكل مختلف وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش بشكل مختلف فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليهك 100م (غرفتين + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بروف خاص وبالقرب من اكبر اكوا بارك بارك تشطيب سوبر لوكس بالقرب من نادى صحى وملاهى للاطفال وباسعار مميزة جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك عندنا فى بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048789
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