عيش بخصوصية وسط الطبيعة وامتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: عيش بخصوصية وسط الطبيعة وامتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك شقة دوبلكس وعيش بخصوصية نامة وسط المساحات الخضراء وكريستال لاجون وكمان قريبة لكل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية ومدارس ومستشفيات وجيم شقتك 280 م (ريسبشن +3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +2 مطبخ +dressing +مكتب +3 حمام ) كل ده واكتر فى العاصمة الادارية باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 286,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048123
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