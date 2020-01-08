عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate بكاميرات مراقبة وامن وحراسة 24 ساعة وبالقرب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +غرفة ملابس ) كل ده واكتر بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate