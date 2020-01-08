(للبيع)
|عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate بكاميرات مراقبة وامن وحراسة 24 ساعة وبالقرب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +غرفة ملابس ) كل ده واكتر بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048195
174,000 جنيه
185,000 جنيه
194,000 جنيه
232,000 جنيه
208,000 جنيه
164,000 جنيه
174,000 جنيه
163,000 جنيه
179,000 جنيه
184,000 جنيه
195,000 جنيه
211,000 جنيه
215,000 جنيه
اتصل
286,000 جنيه