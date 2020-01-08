عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate بكاميرات مراقبة وامن وحراسة 24 ساعة وبالقرب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 195 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +غرفة ملابس ) كل ده واكتر بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 236,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048195
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