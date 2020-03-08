عيش الهدوء وراحة البال واستلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش

(للبيع)
|استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر وعيش الهدوء وراحة البال مع عيلتك والناس اللى بتحبهم وسط خدمات ملهاش مثيل اكوابارك وحمامات سباحة وكافيهات وملاعب كلها جمب شاليهك 125 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وعيش راحة البال فى شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055413
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