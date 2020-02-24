عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: عيش الهدوء والجمال وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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للهدوء والجمال امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 152,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054024
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة - في السويس مصر

فرصتك فى الاستثمار باقل الاسعار فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فى السخنة وامتلك شاليه باقل الاسعار 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +2حمام +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة هتصيف علي نهر بأمتلاكك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بالمعالم الحضارية المصرية وهتعي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة واستمتع بالمصيف ع الطراز الفرعوني - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة واستمتع بالمصيف ع الطراز الفرعوني

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف علي الطراز الفرعوني وعلي نهر النيل والاهرامات وابو ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأفضل فرصة استثمار ومستقبل مضمون ليك ولاولادك وكمان ممكن تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

303,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة - في السويس مصر

خدلك شاليه في السخنة و البحر معاك طول السنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي معانا خدلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة والبحر معاك طووووول السنة وهتستثمر براحتك في .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

عايز تجمع بين الاكوا بارك واجمل شاطئ تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بالم بيتش السخنة جمعتلك بين الاكوا بارك واجمل شاطئ رملى من غير صخور وقريب من كل الخدمات كافيهات ومطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

309,000 جنيه

22/2/2020
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صورة الاعلان: بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات وسينمات وملاهى واكوا بارك 110م تشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

173,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وعلي اجمل فيو علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة - في السويس مصر

متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلاص من دلوقتي مش هتشيل هم الفرش وهتمتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروووش وقدام نهر النيل والمعالم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياتك بطريقة مختلفة وامتلك شاليهك بروف باجمل فيو ع حمامات السباحة واكوا بارك قريب من كافيهات وسي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحياة اللى بتحبها وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس بجاردن جميلة (3 غرف ن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فكر فى استثمارك وامتلك شاليهك فى السخنة وسط خدماتك اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 110م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

19/2/2020
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