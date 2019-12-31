عيش المثالية والجمال وامتلك شقتك فى Town Gate

عيش المثالية والجمال فى العاصمة الادارية وامتلك شقة على اجمل view للكريستال لاجون 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الجمال فى العاصمة الادارية