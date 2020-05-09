عيش المتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|عيش المتعة مع عيلتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من خدماتك المتكاملة اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش المتعة مع عيلتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059129
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