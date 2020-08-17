عيش المتعة كل يوم وامتلك شاليه فورى فى راس سدر

امتلك شاليه فورا فى راس سدر وعيش المتعة كل يوم مع اصحابك وسط افضل الخدمات حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات .شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش المتعة كل يوم وانت فى شاليهك فى راس سدر