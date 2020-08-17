عيش المتعة كل يوم وامتلك شاليه فورى فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه فورا فى راس سدر وعيش المتعة كل يوم مع اصحابك وسط افضل الخدمات حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات .شاليهك 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش المتعة كل يوم وانت فى شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065317
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