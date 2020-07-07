عيش الرقى وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيش الرقى وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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عيش الرقى وامتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة ومسجد الفتاح العليم وكل خدماتك اللى ملهاش مثيل باقل مقدم واطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرقى والجمال فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 181,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062437
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7/7/2020
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7/7/2020
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5/7/2020
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5/7/2020
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القسم: 

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5/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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5/7/2020
صورة الاعلان: عيش رفاهيتك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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5/7/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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5/7/2020
صورة الاعلان: 📍با رقي المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

دوبلكس275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

888,000 جنيه

5/7/2020
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