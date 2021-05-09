عيش الرفاهية والفخامة وامتلك وحدتك في The addrest east قلب القاهرة الجديدة

(للبيع)
|اشقة 140م( 3غرف + ريسيبشن + 2حمام + مطبخ + حديقة خاصة) وسط الخدمات حمامات السباحة مختلفة المساحات ملاعب مطاعم وكافيهات طرق لركوب الدراجات جيم سبا جاكوزي مجهز باحدث الاجهزة منطقة تجترية منطقة االعاب للاطفال امن وحراسة 24 ساعة كاميرات مراقبة نادي اجتماعي نادي صحي مقدم 10% احجز وحدتك في التجمع وعيش الرفاهية والفخامة للاستفسار شرفنا باتصالك على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|the addres east- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093678
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