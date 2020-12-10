عيش الرفاهية والثراء بامتلاك شقتك في العاصمة الجديدة

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صورة الاعلان: عيش الرفاهية والثراء بامتلاك شقتك في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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شقتك لو مش في العاصمة الادارية مش هتعيش في رفاهية ومش هتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب العجل مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 0101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: موسي كوست- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 245,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075782
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