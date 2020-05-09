عيش الرفاهية واسكن في العاصمة الادارية

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|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات برفاهية بعيد عن الزحمة والازعاج وفي كل هدوء وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجارية وبحيرات صناعية وتراك للدراجات اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059141
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