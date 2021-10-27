عيش الرفاهية واحجز وحدتك في اتيكا العاصمة وقسط على 9سنين

دلوقتي وحدتك في اتيكا تقع فيR7 على المحور المركزى مباشرة وتتميز بالقرب من حي السفارات وارض المعارض وايضا القصر الرئاسي ومجمع المدارس والمستشفيات وتتميز باطلالتها علي البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بجانب العديد من الخدمات زى: مول تجاري. •أمن وحراسة •بحيرات صناعية •حمامات سباحة وخدمات تانية كتير للاستمتاع انت واسرتك والشقة 153م مكونة من(3غرف+3حمام+ريسبشن+مطبخ+تراس) بمقدم 253 الف بس والباقي علي اطول نظام سداد الحق احجز وحدتك دلوقتي وكامنا او ابعتلنا واتس اب على:01013937774