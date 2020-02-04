عيش الرفاهية مع عيلتك او اصحابك وامتلك في لاسيرينا السخنة

دلوقتي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش الرفاهية مع عيلتك او صحابك وهتقدر تروح في اي وقت لاعتدال الجو طول ايام السنة وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمااان هدية وكل ده بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة