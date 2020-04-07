عيش الرفاهية في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

في العاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بالرفاهية واجمل فيو ممكن تشوفوا من شقتك في zavani وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وجراج تحت الارض وكيدز اريا وبحيرات صناعية وغيرهم كتير وشقتك بمساحة 283م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك