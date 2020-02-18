عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر

عيش الحياة براحتك وصيف في راس سدر وعيش الخصوصية وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة واستثمر في اي وقت كمان والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي راس سدر