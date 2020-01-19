(للبيع)
|عيش الحياة والمتعة وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك 125م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس وبالقرب من اكوا بارك ومارينا للصيد وحمامات سباحة بسعر مميز جد واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049658
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