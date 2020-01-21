عيش الحياة صح وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|عيش الحياة صح وامتلك شقتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة وشوف الحياة احلي وشقتك جمب خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري وخدمات كتير تانية وشقتك 205م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049951
185,000 جنيه
205,000 جنيه
238,000 جنيه
240,000 جنيه
220,000 جنيه
300,000 جنيه
202,000 جنيه
180,000 جنيه
160,000 جنيه
212,000 جنيه
213,000 جنيه
850,000 جنيه
221,000 جنيه
193,000 جنيه
4,500 جنيه