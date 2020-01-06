عيش الحياة اللى تريحك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش الحياة اللى تريحك وامتلك شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dresiing room ) قريب من منطقة الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وحى السفارات وفندق الماسة ووسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية بسعر مميز واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش الحياة اللى تريحك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047892
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