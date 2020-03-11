عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شقتك فى تاون جيت

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صورة الاعلان: عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى Town Gate قريب من مولات تجارية ومستشفيات وعيادات طبية ومطاعم وكافيهات والكتدرائية شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل view للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء كل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 امتلك شقتك اللى بتحلم بيها فى Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055672
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8/3/2020
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7/3/2020
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