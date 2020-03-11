عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)
|الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى Town Gate قريب من مولات تجارية ومستشفيات وعيادات طبية ومطاعم وكافيهات والكتدرائية شقتك 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باجمل view للبحيرات الصناعية والمساحات الخضراء كل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 امتلك شقتك اللى بتحلم بيها فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055672
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