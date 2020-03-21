عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك

(للبيع)
|عيش التميز واسكن فى اميز كمبوند بالتجمع الخامس . شقتك بتطل على احلى فيو لاند سكيب ولاجونز . فى كمبوند هايد بارك هتلاقى كل الخدمات ( نوادى – مدارس انترناشونال – مطاعم – كافيهات – كلوب هاوس – فنادق ) . هتدفع مقدم 680 الف وقسط الباقى على 6 سنين بدون فوايد . لمزيد من التفاصيل كلمنا على 01061536694 - 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056552
68,000 جنيه
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