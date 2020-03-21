عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك

عيش التميز واسكن فى اميز كمبوند بالتجمع الخامس . شقتك بتطل على احلى فيو لاند سكيب ولاجونز . فى كمبوند هايد بارك هتلاقى كل الخدمات ( نوادى – مدارس انترناشونال – مطاعم – كافيهات – كلوب هاوس – فنادق ) . هتدفع مقدم 680 الف وقسط الباقى على 6 سنين بدون فوايد . لمزيد من التفاصيل كلمنا على 01061536694 - 01276211689