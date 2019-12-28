عيش الاستجمام واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|احلى استجمام هتحس بيه بامتلاك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بالقرب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك ومرسى اليخوت (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط واستلام فورى وبالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046828
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