عيش الاجازة بشكل جديد وامتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى

(للبيع)
|الاجازة هتعيشها بشكل جديد وهتمتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) وسط كل الخدمات اكوا بارك وكافيهات وحمامات سباحة باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057915
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