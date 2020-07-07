عيش احلي ايام مع عيلتك وامتلك شقة بحديقة في العاصمة

(للبيع)
|عيش احلي ايام حياتك مع عيلتك في العاصمة الادارية الجديدة وتعالي امتلك شقة بحديقة في كمبوند zavani بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد والشقة 159م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس+حديقة 57) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وجراجات تحت الارض وخدمات غيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062389
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