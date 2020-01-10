(للتقسيط)
|عيش احلي ايام حياتك وامتلك في green avenue وعيش جمب كل خدماتك محلات تجارية ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتييير وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشقتك 200م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048361
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