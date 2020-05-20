عيش احلي ايام حياتك وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في راس سدر بأقل سعر وعيش احلي ايام حياتك في مصيفك مع اولادك بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكل الخدمات اللي هتحتاجها انت واولادك موجودة جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وتراك للدراجات ومحلات تجارية وخدمات غيرهم كتير اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059718
76,000 جنيه
62,000 جنيه
81,000 جنيه
208,000 جنيه
185,000 جنيه
212,000 جنيه
69,000 جنيه
77,000 جنيه
167,000 جنيه
73,000 جنيه
82,000 جنيه
79,000 جنيه
88,000 جنيه
273,000 جنيه
219,000 جنيه