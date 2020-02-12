عيش احلي ايام حياتك وامتلك شاليه في السخنة ع فيو الاهرامات وابو الهول

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش احلي ايام حياتك علي اجمل فيو للاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وكمان شاليهك هيبقي علي نهر النيل وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومول تجاري وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052514
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