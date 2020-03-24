عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة - في القاهرة مصر

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عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة ومن غير تفكير كتير وعيش في هدوء واسترخاء وكل ده هتلاقيه في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات نادي رياضي وملاعب رياضية وبحرات صناعية ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 214,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056795
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21/3/2020
صورة الاعلان: الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/3/2020
صورة الاعلان: استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس - في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس . حياة افضل لبكرا . شقتك بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك - في القاهرة مصر

عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس - في القاهرة مصر

فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/3/2020
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العنوان:

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21/3/2020
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21/3/2020
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