عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة واسكن في بالعاصمة

(للتقسيط)
|عيش احلي ايام حياتك بعيد عن زحمة القاهرة ومن غير تفكير كتير وعيش في هدوء واسترخاء وكل ده هتلاقيه في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات وجمب كل الخدمات نادي رياضي وملاعب رياضية وبحرات صناعية ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056795
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