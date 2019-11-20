عيش اجمل ليالي العمر في شاليهك بالسخنة

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وعيش اجمل ايام حياتك مع عيلتك او صحابك ومش هتحتار تاني تقضي الويك اند فين لانك ممكن بكل سهولة هتروح شاليهك في اي وقت زي ماتحب وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل خدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994