عيش اجمل ليالي العمر في شاليهك بالسخنة

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صورة الاعلان: عيش اجمل ليالي العمر في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وعيش اجمل ايام حياتك مع عيلتك او صحابك ومش هتحتار تاني تقضي الويك اند فين لانك ممكن بكل سهولة هتروح شاليهك في اي وقت زي ماتحب وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل خدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 113,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050542
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