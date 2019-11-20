عيش اجمل ليالي العمر في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وعيش اجمل ايام حياتك مع عيلتك او صحابك ومش هتحتار تاني تقضي الويك اند فين لانك ممكن بكل سهولة هتروح شاليهك في اي وقت زي ماتحب وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد واستمتع بكل خدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050542
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