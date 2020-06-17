عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|عيش اجمل لحظات حياتك في لاسيرينا السخنة مع عيلتك او اصحابك واستمتع بكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060955
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