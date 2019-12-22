عيش اجمل اللحظات مع اسرتك وامتلك شاليه ف السخنة

اجمل اللحظات هتعيشها وانت معانا فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه 115م ( 2 غرفة نوم +2 حمام+ريسبشن +مطبخ امريكان) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت بسعر مغرى واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة كلمنا على 01201135481 واعرف تفاصيل عن شاليهك وعيش اجمل اللحظات مع عيلتك فى السخنة