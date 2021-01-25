عيش اجمل الذكريات مع صحابك وامتلك شاليه فى السخنة

متنساش تاخد صور تذكارية مع صحابك على تراس بلو بلو العين السخنه بخلفية اجمل شاطئ رملى وبحر صافى وتمتلك شاليه بحديقة 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) استلام فورى وقريب من مطاعم وكافيهات و خدمات تانية كتير ب 326 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتى وامتلك شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة وعيش اجمل الذكريات مع صحابك