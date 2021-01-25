عيش اجمل الذكريات مع صحابك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|متنساش تاخد صور تذكارية مع صحابك على تراس بلو بلو العين السخنه بخلفية اجمل شاطئ رملى وبحر صافى وتمتلك شاليه بحديقة 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) استلام فورى وقريب من مطاعم وكافيهات و خدمات تانية كتير ب 326 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا كلمنا دلوقتى وامتلك شاليهك فورا فى بلو بلو العين السخنة وعيش اجمل الذكريات مع صحابك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|326,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081405
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