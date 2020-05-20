عيدك هيبقي احلي لما تمتلك في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|خلي عيدك احلي وامتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وتبقي الفرحة فرحتين وسط المساحات الخضرا والخدمات اللي جمب شقتك مول تجاري وبحيرات صناعية وجرجات تحت الارض ونادي رياضي ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وأطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059730
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