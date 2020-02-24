عياده 26م للبيع مول Marqueeالعاصمة الادارية الجديدة بحي المال والاعمال

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تفاصيل الإعلان
- Marquee هو انسب مكان لإستثمارك المستقبلي - غير تسهيلات السداد اللي مش هتلاقي زيها مول Marquee في العاصمة الادارية الجديدة - يقع المول في اكثر موقع استراتيجي في العاصمة الادارية "حي المال و الاعمال" - الحى الحكومى " تم انشاءه بكامل " (وزارات و رئاسه الوزراء واجهزه الدوله مثل البرلمان وهيئه الرقابه الاداريه) - ابراج البورصه - البنك المركزى و البنوك كلها - مقر الحكم , المطار الدولى بالعاصمه - ساحه الاحتفالات الكبرى مثل الساحه الحمره بروسيا - تانى اكبر برج بالعاصمه Zodiac tower بعد اطول برج بافر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: karim atef
التليفون: 01276211735

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العنوان: fifth square- new cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053983
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