عيادتك موجودة بالعاصمة بأقل الاسعار وبدون مقدم

(للتقسيط)
|بأقل الاسعار امتلك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة بالحي المالي وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وبجانب مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا الجديدة وعيادتك 75م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054975
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