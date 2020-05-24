عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ال 10% علي العيادات في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومقرات البنوك الرئيسية ومساحة عيادتك 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبدون مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060369
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