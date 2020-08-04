عيادتك للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط المريح

(للبيع)
|عيادتك في sixty mall العاصمة الادارية الجديدة بالتقسيط المريح وبدون فوائد والعيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح كلمنا دلوقتي ع 01279848994 وامتلك ف العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064838
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