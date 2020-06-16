عيادتك في العاصمة واستمتع بأحلي خصم للجيش الابيض

(للبيع)
|عيادتك في مول sixty في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام المدينة الاوليمبية للرياضة واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني ضخم واكبر مجمع سينما في العاصمة وعيادتك 57م تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبدون مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060967
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