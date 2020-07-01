عيادتك في العاصمة بدون فوائد وبخصم 10% للجيش الابيض

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صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بدون فوائد وبخصم 10% للجيش الابيض - في القاهرة مصر

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دلوقتي احجز عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty واحصل علي خصم 10% للجيش الابيض والعيادة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة و وسط كثافة سكانية هائلة والخدمات الحكومية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الخصم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062253
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صورة الاعلان: في مول sixty عيادتك بخصم 10% لفترة محدودة جدا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

في مول sixty عيادتك بخصم 10% لفترة محدودة جدا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لأول مرة في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة ولفترة محدودة جدا امتلك عيادتك في بخصم 10% للجيش الا.
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القاهرة - مصر

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استمتع بخصم 10% وامتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول SIXTY وهو مول مميز جدا وسط اكبر كثا.
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29/6/2020
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عيادة للبيع في العاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

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27/6/2020
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عيادة للبيع في العاصمة الجديدة بدون مقدم وبخصم 10%

(للبيع)

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امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض في الحي المالي والحكومي امام وزارة ال.
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القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/6/2020
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صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة واستمتع بأحلي خصم للجيش الابيض - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيادتك في مول sixty في العاصمة الادارية الجديدة امام وزارة المالية مباشرة وامام المدينة الاوليمبية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم للجيش الابيض وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق الخصم للجيش الابيض وامتلك عيادة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم علي العيادات للجيش الابيض وامتلك واستثمر في اي وقت في مول sixty بالحي المالي امام وزارة ا.
العنوان:

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175,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادتك بخصم 10% في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 10% للجيش الابيض وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وعي.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم - في القاهرة مصر

من غير تفكير عيادتك في العاصمة الادارية والحق الخصم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الجديدة وابدأ مستقبلك في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وهو مول مميز جدا يقع امام .
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة - في القاهرة مصر

عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك دلوقتي علي اجمل لاند سكيب روعة في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيادتك من غير تفكير في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك عيادتك الخاصة في العاصمة الادارية الجديدة والحق الخصم ال 10% علي العيادات في مول sixty امام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر

175,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع داخل مستشفى - في القاهرة مصر

عيادة للبيع داخل مستشفى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة لضمان مستقبلك بشراء عيادة في أهم برج للأطباء في جمهورية مصر العربية عياده للبيع ببرج العيادات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500,000 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة بالخصم الكبير - في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة بالخصم الكبير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

العيد هيبقي عيدين بأمتلاكك عيادة في العاصمة الادارية الجديدة والحصول علي الخصم للجيش الابيض بس وعياد.
العنوان:

القاهرة - مصر

178,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: عرض ميتفوتش للجيش الابيض بس في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عرض ميتفوتش للجيش الابيض بس في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للجيش الابيض بس عرض ميتفوتش بخصم 10% علي العيادات في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد .
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

18/5/2020
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