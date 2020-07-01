عيادتك في العاصمة بدون فوائد وبخصم 10% للجيش الابيض

(للتقسيط)
|دلوقتي احجز عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty واحصل علي خصم 10% للجيش الابيض والعيادة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة و وسط كثافة سكانية هائلة والخدمات الحكومية يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062253
178,000 جنيه
96,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
178,000 جنيه
175,000 جنيه
231,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه
175,000 جنيه
4,500,000 جنيه
178,000 جنيه
231,000 جنيه