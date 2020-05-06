عيادتك في العاصمة بالخصم للجيش الابيض

(للتقسيط)
|للجيش الابيض والخصم الرائع امتلك عيادتك دلوقتي في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بخصم 10% وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحتها 57م تشطيب كامل بالتكييفات وفي مكان مميز جدا بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059151
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