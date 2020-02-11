عيادتك في العاصمة بالحي المالي والحكومي

(للبيع)
|عيادتك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي في موقع مميز جدا امام وزارة المالية مباشرة وفي مكان ملئ بالسكان وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية ومساحة عيادتك 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052532
232,000 جنيه
340,000 جنيه
174,000 جنيه
275,000 جنيه
218,000 جنيه
600,000 جنيه
135,000 جنيه
116,000 جنيه
150,000 جنيه
218,000 جنيه
800,000 جنيه
160,000 جنيه
350,000 جنيه
218,000 جنيه
140,000 جنيه