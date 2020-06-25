عيادتك في العاصمة بالتقسيط المريح وخصم 10%

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: عيادتك في العاصمة بالتقسيط المريح وخصم 10% - في القاهرة مصر

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امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ووسط اكبر كثافة سكانية وبالقرب من المدينة الاوليمبية للرياضة والعيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتسقيط المريح وكمان هتستفيد بخصم 10% والعرض ده لفترة محدودة جدا اتصل علي 01279848994 والحق فرصتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 178,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061549
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