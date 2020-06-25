عيادتك في العاصمة بالتقسيط المريح وخصم 10%

(للتقسيط)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية ووسط اكبر كثافة سكانية وبالقرب من المدينة الاوليمبية للرياضة والعيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتسقيط المريح وكمان هتستفيد بخصم 10% والعرض ده لفترة محدودة جدا اتصل علي 01279848994 والحق فرصتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061549
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