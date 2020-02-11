عيادتك في العاصمة امام وزارة المالية مباشرة

(للبيع)
|امتلك عيادتك بالعاصمة الادراية الجديدة واضمن استثمار امن ومربح ليك و لاولادك وعيادتك في مول sixty بالحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة العيادة 80م تشطيب كامل بالتكييفات بدون بمقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ولتفاصيل اكتر كلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052371
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