عيادتك في العاصمة امام وزارة المالية مباشرة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك عيادتك بالعاصمة الادراية الجديدة واضمن استثمار امن ومربح ليك و لاولادك وعيادتك في مول sixty بالحي الحكومي والمالي وامام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر مجمع سينما ومسارح ومساحة العيادة 80م تشطيب كامل بالتكييفات بدون بمقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ولتفاصيل اكتر كلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 232,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052371
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25/1/2020
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العنوان:

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140,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall - في القاهرة مصر

عيادتك دلوقتى بموقع متميز فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بموقع متميز جدا هتمتلك عيادتك 62 م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى والنهر .
العنوان:

القاهرة - مصر

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19/1/2020
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